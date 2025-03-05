Fethiye'de öğretmen son yolculuğuna görev yaptığı okulundan uğurlandı

Geçirdiği kalp krizi sonucu dün hayatını kaybeden Fethiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası Mesleki Eğitim Merkezi’nde görev yapan Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Öğretmeni Recep Ballı (42) için okul bahçesinde tören düzenlendi.

Muğla’nın Fethiye ilçesinde hayatını kaybeden öğretmen için görev yaptığı okulda cenaze töreni gerçekleştirildi.

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