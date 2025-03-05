Datça'da zabıta ekipleri fırınları denetledi

İlçe Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde, fırınların belirlenen gramaj kurallarına uygun üretim yaptığı tespit edildi.

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