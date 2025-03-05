Datça'da zabıta ekipleri fırınları denetledi
Muğla'nın Datça ilçesinde belediye ekiplerince ekmek ve ramazan pidesi gramaj denetimi yapıldı.
Muğla'nın Datça ilçesinde belediye ekiplerince ekmek ve ramazan pidesi gramaj denetimi yapıldı.
İlçe Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde, fırınların belirlenen gramaj kurallarına uygun üretim yaptığı tespit edildi.
Denetimlerin, ramazan boyunca vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıda tüketimini sağlamak adına devam edeceği ifade edildi.
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