Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla'da cadde ve meydanların temizliği kadınlara emanet

        Muğla Büyükşehir Belediyesi, kadın istihdamını artırmak amacıyla hayata geçirdiği proje kapsamında cadde ve meydanların temizliğini kadınlara emanet etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 14:03 Güncelleme: 06.03.2025 - 14:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla'da cadde ve meydanların temizliği kadınlara emanet
        ABONE OL

        Muğla Büyükşehir Belediyesi, kadın istihdamını artırmak amacıyla hayata geçirdiği proje kapsamında cadde ve meydanların temizliğini kadınlara emanet etti.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, hayata geçirilen proje kapsamında il genelinde sokak, cadde ve meydanların temizliğinde kadınlar aktif rol alıyor. Büyükşehir Belediyesi, projeyle hem çevrenin daha düzenli hale getirilmesini hem de kadınların ekonomik hayata katılmasını sağlıyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, kadınları her zaman toplumsal yaşamın merkezine taşıyacaklarını belirtti.

        Kadınların her zaman mücadeleleri, sevgileri ve düşünceleriyle toplumun dönüştürücü gücü olduğunu belirten Aras, "Bu nedenle, kadınların hayatın her alanında daha aktif rol alması büyük önem taşıyor. Biz de bu bilinçle hareket ediyor, kadınların iş hayatına ve sosyal yaşama daha güçlü katılabilmesi için çalışıyoruz. Hayata geçirdiğimiz projelerle kadınların önündeki engelleri kaldırmaya gayret ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Aras, kadın çalışan sayısını yüzde 20 artırarak iş gücüne katılımlarını teşvik ettiklerini, kreşler ve kısa mola merkezleriyle kadınların üzerlerine yüklenen sorumlulukları hafifleterek istihdama katılımlarını desteklediklerini kaydetti.

        Muğla Büyükşehir Belediyesinin projesi ile temizlik işlerinde göreve başlayan Necla Arslan ise kadınlara çalışma hayatında verdiği destekten dolayı yetkililere teşekkür etti.

        Kadınların çalışarak kendilerini mutlu, ekonomik olarak da güçlü hissettiğini anlatan Arslan, "Çalışmak çok güzel bir his. Ekonomik olarak ayakta durabiliyoruz. Ekonomik özgürlük çok iyi. Çocuklarıma daha iyi imkanlar sunabiliyorum. Kendi kararlarımı kendim verebiliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

        Bodrum sokaklarında temizlik yapan Gülfidan Cankırgül ise 4 ay önce çalışmaya başladığını belirterek, çalışarak mutlu olduğunu ifade etti.

        Proje ile işe başlayanlardan Raziye Uğurlu da çalışarak kendini güçlü hissettiğini anlatarak, kendilerine bu imkanı sunan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'a teşekkür etti.

        Kadınların her platformda olması gerektiğini dile getiren Ayşe İnanç, "Çalışmaktan çok mutluyum. Kadın olarak ayakta kalmaktan, aileme katkı sağlamaktan mutluyum. Temizlik olmazsa olmazımız. Biz kadınlar her yerde olmalıyız." ifadesini kullandı.

        Fatma Şaşmaz da "İşimi çok seviyorum. Temizlik işi bizde alışkanlık yaptı. Kadınların dokunduğu her yer çok temiz oluyor. Her yer güzelleşiyor. Büyükşehir Belediyemizin bizlere sağladığı bu imkanlardan dolayı çok memnunuz." açıklamasında bulundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kalbi durdu, 1 saatte hayata döndürüldü!
        Kalbi durdu, 1 saatte hayata döndürüldü!
        İşte Türkiye Kupası'ndaki çeyrek final eşleşmeleri!
        İşte Türkiye Kupası'ndaki çeyrek final eşleşmeleri!
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Trump'tan Gazze'ye: Rehinleri bırakın yoksa öleceksiniz
        Trump'tan Gazze'ye: Rehinleri bırakın yoksa öleceksiniz
        İşte Mourinho'nun Rangers 11'i!
        İşte Mourinho'nun Rangers 11'i!
        İnsansız teknolojilerde ortaklık!
        İnsansız teknolojilerde ortaklık!
        Beşiktaş'ta kahreden kaza! Glasgow Rangers taraftarı öldü! O anlar kamerada!
        Beşiktaş'ta kahreden kaza! Glasgow Rangers taraftarı öldü! O anlar kamerada!
        Yunus Akgün'den büyük fedakarlık!
        Yunus Akgün'den büyük fedakarlık!
        Kan donduran olay! Polis memuru 2 kardeşini vurdu!
        Kan donduran olay! Polis memuru 2 kardeşini vurdu!
        "Nasıl bu kadar alçalabildiler?"
        "Nasıl bu kadar alçalabildiler?"
        Dilenciden öyle bir para çıktı ki... Paraları 6 zabıta saydı!
        Dilenciden öyle bir para çıktı ki... Paraları 6 zabıta saydı!
        Emekli ikramiyesi artırılacak mı? Zam için gözler Meclis'te
        Emekli ikramiyesi artırılacak mı? Zam için gözler Meclis'te
        "Cenazeme gelmeyecek"
        "Cenazeme gelmeyecek"
        Mezarlıkta 3 kadını öldürdü! Son savunmasında da dehşete düşürdü
        Mezarlıkta 3 kadını öldürdü! Son savunmasında da dehşete düşürdü
        Trump'ın müttefikleri Zelenskiy'nin muhalifleriyle görüştü mü?
        Trump'ın müttefikleri Zelenskiy'nin muhalifleriyle görüştü mü?
        Konya'nın ardından bir kentte daha! 10 metre derinliğinde kâbus!
        Konya'nın ardından bir kentte daha! 10 metre derinliğinde kâbus!
        Her üç kişiden birinde var! Mide kanseri riskini artırıyor!
        Her üç kişiden birinde var! Mide kanseri riskini artırıyor!
        Tarihi imzalar atıldı
        Tarihi imzalar atıldı
        Keşfedilmeyi bekleyen büyüleyici 6 yer!
        Keşfedilmeyi bekleyen büyüleyici 6 yer!
        Gedson Fernandes 5 yıl daha Beşiktaş'ta!
        Gedson Fernandes 5 yıl daha Beşiktaş'ta!

        Benzer Haberler

        Fethiye'de "Cankurtaran Eğitimi" düzenlendi
        Fethiye'de "Cankurtaran Eğitimi" düzenlendi
        Muğla'da "Turizmde Okul-Sektör Buluşması" etkinliği yapıldı
        Muğla'da "Turizmde Okul-Sektör Buluşması" etkinliği yapıldı
        Dalyan Kanalı'nda yaralı caretta caretta bulundu
        Dalyan Kanalı'nda yaralı caretta caretta bulundu
        Bodrum FK seriyi sürdürme peşinde
        Bodrum FK seriyi sürdürme peşinde
        Gençlerde farkındalık için yola çıkan Çevre Tırı, Muğla'da üniversite öğren...
        Gençlerde farkındalık için yola çıkan Çevre Tırı, Muğla'da üniversite öğren...
        Datça'da öğrenciler teknoloji etkinliğine katıldı
        Datça'da öğrenciler teknoloji etkinliğine katıldı