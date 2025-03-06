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        Fethiye'de "Cankurtaran Eğitimi" düzenlendi

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde "Cankurtaran Eğitimi" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 14:38 Güncelleme: 06.03.2025 - 14:40
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        Fethiye'de "Cankurtaran Eğitimi" düzenlendi
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde "Cankurtaran Eğitimi" gerçekleştirildi.

        Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası tarafından, odanın Likya Salonu ile havuzda düzenlenen eğitime 14 kişi katıldı.

        Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Dalış ve Cankurtaran Eğitmeni Savaş Yapman, katılımcılara iki gün teorik bilgi verdi.

        Eğitimin son gününde ise havuzda uygulamalı gerçekleştirildi. Katılımcılar yüzme teknikleri, kurtarma ekipmanlarının doğru kullanımı, havuzda boğulma tehlikesi geçiren kişileri su dışına çıkarma ve çıkardıktan sonra yapılacak ilk yardım müdahaleleri konularında eğitildi.

        Eğitimden başarılı olan 14 kişiye 2 yıl geçerli bronz ve gümüş cankurtaran belgeleri verildi.

        Ayrıca eğitim programı kapsamında iş yerlerine Dalış ve Cankurtaran Eğitmeni Savaş Yapman tarafından 2025 yılı içerisinde ücretsiz danışmanlık hizmeti verileceği duyuruldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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