Fethiye'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Suriye uyruklu Beşir El Hamuud'un kullandığı 48 ASV 880 plakalı motosiklet, Fethiye-Antalya kara yolu Çamköy Kavşağı'nda, Ş.E. idaresindeki 12 ACF 400 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle motosiklet yaklaşık 100 metre sürüklendi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan Hamuud, kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
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