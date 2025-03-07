Vali Akbıyık'tan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

Muğla Valisi İdris Akbıyık, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Akbıyık, mesajında, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününün toplumsal ve ekonomik yaşamın ayrılmaz bir parçası olan kadınların ekonomik ve kültürel alanda elde ettiği başarıları kutlamak, toplumsal hayata katılımlarını teşvik etmek için önemli bir gün olduğunu bildirdi.

Cumhuriyetin kuruluşuyla başlayan ve özellikle son yıllarda hayata geçirilen yasal düzenlemeler ve sosyal politikalar ile kadınların, hayatın her alanında daha aktif, üretken ve güçlü bir şekilde yer aldığını ifade eden Akbıyık, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kadınlar eğitimden iş dünyasına, siyasetten sanata kadar her alanda önemli başarılara imza atarak ülkemizin ekonomik ve sosyal gelişime katkıda bulunmuşlardır. Kadına saygı, değerlerimizin, gelenek ve göreneklerimizin, tarihimizin, sosyal hayatımızın temel dinamiğidir. Kadınlara sunulan her fırsat, toplumun güçlenmesi, kalkınması ve geleceğe daha sağlam adımlarla ilerlemesi demektir. Tarih boyunca hayatın her alanında en ön saflarda yer alan, bugün de mücadeleleri ve başarılarıyla örnek olan, ülkemize hizmetleriyle değer katan, başarılarıyla adından söz ettiren kadınlarımız geleceğe yürüyüşümüzde en önemli güvencemizdir."

Akbıyık, mesajında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayarak sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir yaşam temennisinde bulundu.