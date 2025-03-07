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        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 22:43 Güncelleme: 07.03.2025 - 22:43
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:GreyBeton Bodrum

        Hakemler: Mehmet Türkmen, Murat Şener, Mert Bulut

        Sipay Bodrum FK: Diogo Sousa, Üzeyir Ergün (Dk. 87 Herelle), Ajeti, Ali Aytemur, Cenk Şen, Erkan Değişmez (Dk. 64 Brazao), Mohammed, Fredy, Ege Bilsel (Dk. 80 Seferi), Okita (Dk. 65 Bardhi), Puscas (Dk. 87 Dimitrov)

        Kasımpaşa: Gianniotis, Winck (Dk. 86 Espinoza), Da Costa, Fall, Brekalo (Dk. 76 Cafu), Hajradinovic, Gökhan Gül (Dk. 86 Sinan Alkaş), Opoku, Barak (Dk. 60 Can Keleş), Piatkowski, Rodrigues

        Gol: Dk. 73 Fredy (Sipay Bodrum FK)

        Sarı kart: Dk. 90 Diogo Sousa (Sipay Bodrum FK)

        MUĞLA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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