Ula'da kadınlar Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla dostluk maçı yaptı

Muğla'nın Ula ilçesinde çeşitli meslek gruplarından kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yaptıkları dostluk maçıyla hayatın her alanında başarılı olduklarına dikkati çekti.

Turnuvaya farklı meslek gruplarından farklı yaş kategorilerinden katılım sağlayan kadınlar gönüllerince eğlendi.

Turnuvaya katılan kadınlardan Özden Duygu Uzan, kadınların artık hayatın her alanında var olduğunu göstermek için sahada olduklarını söyledi.

Futbol turnuvasını her yıl geleneksel hale getirdiklerini belirten Uzan, "Gençlik ve Spor Müdürümüz Yağmur hanım da bizimle beraber top koşturuyor. Hatta turnuvadan hariç haftalık kadınlar olarak halı saha maçı yapıyoruz." dedi.

Turnuvaya katılan kadınlara Ula Kaymakamı Mehmet Rıdvan Doğan ile Ula Gençlik ve Spor İlçe müdürü Yağmur Küçük kupa, karanfil ve katılım belgelerini takdim etti.