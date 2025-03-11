Datça'nın yöresel köy ekmeğinin üretimi geleneksel yöntemlerle sürüyor

Muğla'nın Datça ilçesindeki köylerinde, geleneksel yöntemlerle üretilen yöresel köy ekmeği, kendine has lezzeti ve içeriğiyle sofralarda yerini koruyor.

Doğal maya ve tam buğday unu kullanılarak yapılan ekmek, odun ateşinde pişiriliyor. Ayrıca ekmeğin içine karanfil, tarçın gibi doğal baharatlar ekleniyor.

Mesudiye köyünden Şükran Aybey, AA muhabirine, çocukluğundan beri annelerinden öğrendiği yöntemlerle ekmek yapmaya devam ettiğini söyledi.

Ekmeğin satışının olmadığını ve sadece kendi tüketeceği kadar ekmek yaptığını anlatan Aybey, "Taş fırında pişiriyoruz, odun ateşinde çalı ile odun kullanıyoruz, karışık daha sağlıklı oluyor. Ekmeğimiz çok sağlıklıdır, ekşi mayadan yapılır. Yıllardır annelerimizin yaptığı şekilde yapıyoruz. Bu yöresel ekmeğin unutulmamasını istiyoruz." dedi.