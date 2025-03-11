Muğla Valisi Akbıyık'tan İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü mesajı

Muğla Valisi İdris Akbıyık, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Akbıyık, mesajında, Türk milletinin bağımsızlık aşkını, vatan ve bayrak sevgisini en güçlü şekilde yansıtan İstiklal Marşı'nın aziz milletin en zor zamanlarında gösterdiği cesaretin, inancın ve kararlılığın sembolü olduğunu belirtti.

İstiklal Marşının aziz milletin yokluklar ve imkansızlıklar içerisinde gösterdiği fedakarlığının, azim ve kararlığının, kelimelere dökülerek, bağımsızlık mücadelesinin nasıl kazanıldığının ilmek ilmek anlatıldığı muazzam bir eser olduğunu ifade eden Akbıyık, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Yüreğiyle yazdığı İstiklal Marşımızla aziz milletimizi ortak düşünce ve duygularda buluşturan milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy, daha nice eserleri ve fikirleriyle her zaman saygıyla yad edilecektir. Bugün bizlere düşen görev İstiklal Marşımızda ifadesini bulan milli ruhu ve mücadele azmini yeni nesillere aktarmak, bağımsızlığımızı, birliğimizi ve beraberliğimizi her daim korumaktadır. Bu vesileyle başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi ve milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum."