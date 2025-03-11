Muğla'da Büyükşehir Belediyesi bağımlılıkla mücadelede Yeşilay'a destek verecek

Muğla Büyükşehir Belediyesi imzalanan protokol kapsamında bağımlılıkla mücadelede Yeşilay ile ortak çalışacak.

Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nde düzenlenen toplantıda konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, bağımlılıkla mücadelenin çağın en büyük sorunlarından biri olduğunu söyledi.

Büyükşehir Belediyesi olarak bağımlılıkla mücadelede farkındalık oluşturmak ve destek mekanizmalarını güçlendirmek adına önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade eden Aras, "Toplu taşıma araçları, açık hava reklam alanları, belediye SMS uygulaması, sosyal medya ve çağrı merkezi gibi platformlarda bağımlılıkla mücadele farkındalık kampanyaları yürütüyoruz." dedi.

Aras, MUSKİ faturalarında Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nin iletişim bilgilerini paylaştıklarını anlatarak, Yeşilay'dan destek alacak vatandaşlara ücretsiz ulaşım desteği sağladıklarını dile getirdi.

- "Yeşilay ile protokol imzalayan ilk belediyeyiz"

Başkan Aras, Yeşilay ile imzalanan protokolün Türkiye'de bir ilk olduğunu ve bu uygulamanın Adana ve Eskişehir Büyükşehir Belediyeleri tarafından da hayata geçirildiğini vurguladı.

İşbirliğinin Türkiye için örnek model olduğunu ve mücadeleyi daha da güçlendirmek için çalışmaya devam edeceklerini ifade eden Aras, "Ben de bir sigara bağımlısıydım. Defalarca bırakmaya çalıştım ama tam anlamıyla hayatımdan çıkaramamıştım. Yeşilay'ın desteğiyle bu bağımlılığı tamamen bıraktım. Kendimi çok daha sağlıklı ve mutlu hissediyorum. Sigarayı bırakınca insan yenilenmiş gibi oluyor. Herkese tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Yeşilay Muğla Şube Başkanı Abdullah Şenol Şengör ise Büyükşehir Belediyesi ile imzalanan protokol kapsamında çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü belirtti.

Yeşilay'ın kuruluş felsefesine de değinen Şengör, insan onurunu ve saygınlığını esas alarak, alkol, tütün, uyuşturucu, teknoloji bağımlılığı gibi zararlı alışkanlıklarla bilimsel yöntemlerle mücadele eden bir sivil toplum kuruluşu olduklarını anlattı.