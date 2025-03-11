Fethiye açıklarında 34 düzensiz göçmen yakalandı
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında 34 düzensiz göçmen yakalandı.
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında 34 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçede görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durduruldu.
Botta, 3'ü çocuk 34 düzensiz göçmen yakalandı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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