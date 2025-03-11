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        Fethiye açıklarında 34 düzensiz göçmen yakalandı

        Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında 34 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 20:18 Güncelleme: 11.03.2025 - 20:33
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        Fethiye açıklarında 34 düzensiz göçmen yakalandı
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        Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında 34 düzensiz göçmen yakalandı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçede görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durduruldu.

        Botta, 3'ü çocuk 34 düzensiz göçmen yakalandı.

        Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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