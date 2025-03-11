Muğla'da hasta taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Muğla'nın Milas ilçesinde diyaliz hastası taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Muğla'nın Milas ilçesinde diyaliz hastası taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
M.K. yönetimindeki 48 S 3837 plakalı diyaliz hasta nakil aracı, Akçakaya Mahallesi'nde şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Sağlık ekibince yapılan kontrolde diyaliz hastası Ali Aydın'ın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazada yaralanan sürücü ile Z.A, C.B, A.Y. ve N.Y. ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
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