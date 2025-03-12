GETOB Dergi yayın hayatına başladı

Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB), turizm sektörüyle ilgili geniş içeriklerin olduğu "GETOB" adı verilen derginin lansmanını gerçekleştirdi.

Bir otelde düzenlenen lansmanda konuşan GETOB Başkanı Cengiz Aygün, iletişimi önemsediklerini ve geleceğe belge bırakmak için dergiyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Aygün, dijital iletişimin unutkanlığa ve hızlı tüketime yol açtığını belirterek, "Dergiyi özellikle de bu baskılı yayını çocuklarımıza, geleceğimize yol gösterici olarak hayata geçirdik. İki ayda bir yayınlanacak. Bu konuda sizlerin de bizlere destek vereceğinize inanıyoruz." dedi.

GETOB olarak turizme kalıcı eserler bırakmak istediklerini aktaran Aygün, "Uluslararası Karya Vizyon Turizm Buluşması" etkinliklerini 17-18 Nisan'da Marmaris'te düzenleyeceklerini ve her yıl tekrarlanacağını ifade etti.

Toplantıya, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Ortaca Belediye Başkanı Evren Tezcan, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, iş insanları ve turizmciler katıldı.

Dergiye destek veren kurum ve firma temsilcilerine de teşekkür belgesi verildi.