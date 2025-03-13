Minikler ilk mektuplarını Mehmetçiğe yazdı

Muğla'da okuma yazmayı yeni öğrenen ilkokul 1. sınıf öğrencileri, "İlk Mektubum Mehmetçiğe" projesi kapsamında ilk mektuplarını denizde görev yapan askerlere yazdı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ile Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde çocukların vatan ve millet sevgisiyle kaynaşması, mektuplaşma aracının canlanması için "İlk Mektubum Mehmetçiğe" projesi hayata geçirildi.

Bu kapsamda Muğla'daki Akçaova İlkokulu 1. sınıf öğrencileri okuma yazmayı öğrenmelerinin ardından hayatlarında ilk kez mektup kaleme alarak, denizlerde görev yapan Mehmetçiğe duygularını aktardı.

Okulda düzenlenen etkinlik için gelen Aksaz Deniz Üs Komutanlığı personeli, öğrencilerin masalarına oturarak onlarla sohbet etti ve hediye verdi.

Askerler için mektup yazan ilkokul 1. sınıf öğrencileri de basın mensupları ile mektupları ve duygularını paylaştı.

Öğrencilerin yazdığı mektuplar, Gölcük Deniz Ana Üs Komutanlığı'na oradan da denizlerde görev yapan askerlere gönderilecek. Ardından askerler de öğrenciler için bir mektup kaleme alacak.

İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay ile Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kömürcü de okulu ziyaret ederek öğrencilerin duygularına ortak oldu.