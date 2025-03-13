Muğla ve Bodrum protokolü BGC'nin geleneksel iftarında buluştu

Bodrum Gazeteciler Cemiyeti (BGC), iftar programı düzenledi.

Gümbet'te bir otelde düzenlenen programa Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, Bodrum Ağır Ceza ve Adalet Komisyonu Başkanı Özer Çiloğlu, Bodrum Belediye Başkanvekili Tanju Aksu'nun da arasında olduğu ilçe protokolü, turizmciler ve BGC üyeleri katıldı.

Organizasyona Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Başkanı Ömer Faruk Dengiz ve bir otel ev sahipliği yaptı. İftar programında Bodrum Müftüsü İbrahim Kapancı tarafından dua edildi.

Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, programda yaptığı konuşmada, BGC yönetimine ve iftarı düzenleyenlere teşekkür etti.

Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz ise, bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

BGC Başkanı Eren Ayhan da programa katılan protokol ve cemiyet üyelerine teşekkür ederek, geleneksel hale gelen iftar programının sürmesini temenni etti.