ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Salon:Bodrum
Hakemler:Alper Gökçebel, Hasan Ok, Burak Erkan
Bodrum Basketbol: Gizem Tüzün, Azra Erçelik 19, Eslem Güler 7, Elif Bati 6, Zehra Sıla Tunçdemir 18, Belçim Naz Şahinkanat 9, İdal Yavuz 1, Gökçe Gökcen 1, Ayşenaz Harma 4
Nesibe Aydın: Elif Çayır 24, Merve Arı 11, Nared 11, Wheeler 3, İlayda Güner 2, Merve Uygül 8, Sevgi Tonguç 21, Rojin Yolcu 14, Başak Altunbey 4, Wallace 13
1. Periyot: 7-22
Devre: 22-53
3. Periyot: 37-86
MUĞLA
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