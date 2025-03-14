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        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 17:59 Güncelleme: 14.03.2025 - 17:59
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        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
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        Salon:Bodrum

        Hakemler:Alper Gökçebel, Hasan Ok, Burak Erkan

        Bodrum Basketbol: Gizem Tüzün, Azra Erçelik 19, Eslem Güler 7, Elif Bati 6, Zehra Sıla Tunçdemir 18, Belçim Naz Şahinkanat 9, İdal Yavuz 1, Gökçe Gökcen 1, Ayşenaz Harma 4

        Nesibe Aydın: Elif Çayır 24, Merve Arı 11, Nared 11, Wheeler 3, İlayda Güner 2, Merve Uygül 8, Sevgi Tonguç 21, Rojin Yolcu 14, Başak Altunbey 4, Wallace 13

        1. Periyot: 7-22

        Devre: 22-53

        3. Periyot: 37-86

        MUĞLA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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