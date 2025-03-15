Muğla'da taşımayla kurulan 'basralı çam alanları' bal hasadını artıracak

DURMUŞ GENÇ - Muğla'da arıcılar tarafından basra böceği yumurtası nakli ile bazı ilçelerde oluşturulan alanlarda bal hasadı yapılarak rekoltenin artması sağlanıyor.

Türkiye'nin çam balı üretiminin yaklaşık yüzde 80'inin yapıldığı Muğla ve ilçelerindeki arıcılar, bölgede son dönemde gerçekleşen yangınlarda tahrip olan "bal ormanları"nın yerine zarar görmemiş alanlara yönlendirildi.

Muğla Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Veli Türk, AA muhabirine, Muğla ve ilçelerinde 6 bin ailenin geçimini arıcılıkla sağladığını, kentin yaklaşık 2,5 milyon kovana ev sahipliği yaptığını belirtti.

2020 yılında etkisini gösteren kuraklığın ardından meydana gelen orman yangınları nedeniyle Muğla'da bal veren çamların 3'te 2'sini kaybettiklerini söyledi.

Kuraklık ve yangınlardan önce her yıl Muğla'da gezginci arıcılarla yaklaşık 30-35 bin ton çam balı rekoltesine ulaştıklarını anlatan Türk, "Yangınlardan sonra 2 yıl hiç bal olmadı. Son yılda yürüttüğümüz çalışmalarda yine 10 bin tona yakın çam balı hasadı yaptık. Ama bu hiç bir zaman artık 30-35 bin tona çıkmayacak. Çünkü artık o sahalarımız yok." dedi.

Türk, Muğla'da mevcut çamların yüzde 7'sinde bal olduğuna dikkati çekti.

Arıcıların mesleklerini sürdürmesi ve umutlarını kaybetmemesi için MAYBİR olarak kolları sıvayarak bal olan yerden olmayan yere basra böceği yumurtası aktarımı yapmaya başladıklarını aktaran Türk, şunları söyledi:

"Mayıs ayında Fethiye'den Seydikemer'de belirlediğimiz 2 bin ağaçlık bir alana transfer yaptık ve eylülde bal sağımı yaptık. Aslında bu kadar da kolay. Olan bir yerden olmayan bir yere böceği naklettiğiniz zaman hemen o dönem çam balı alabiliyorsunuz. Bu çamların önceden odun değeri varken şu anda artık bal değeri var. Bu sahalardaki çamlar yanmadıkça her yıl düzenli olarak bal verecektir. Önceki yıllarda Dalaman-Ortaca ve Köyceğiz ilçelerinin ortak kullanım alanı olan Bayram Dağı'nda bu çalışmayı yaptık. Bu alanda yaklaşık 8 yıldır bal sağımı yapılıyor. Yaklaşık 20 bin kovan şu anda orada konaklıyor. Daha sonra Ula'daki Geyik Kanyonu'nda yaptık. Geçen yıl Seydikemer'de başlattık ve burası çok büyük bir çalışma oldu."