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        Marmaris'te öksüz ve yetim çocuklar iftarda buluştu

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde öksüz ve yetim çocukları ile yakınlarına yönelik iftar programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2025 - 12:47 Güncelleme: 16.03.2025 - 12:52
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        Marmaris'te öksüz ve yetim çocuklar iftarda buluştu
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        Muğla'nın Marmaris ilçesinde öksüz ve yetim çocukları ile yakınlarına yönelik iftar programı düzenlendi.

        Kaymakam Nurullah Kaya, Siteler Mahallesi’ndeki bir otelde düzenlendikleri programda, masaları gezerek yemeğe katılan çocuklar ve yakınlarıyla sohbet edip, taleplerini dinledi.

        Kaya, ramazanın maneviyatında paylaşmanın ve bir arada olmanın mutluluk verici olduğunu ifade ederek, "Devletin kurumları olarak hepinizin yanınızdayız. Birlikte ve paylaşarak hayatı güzelleştireceğiz. Gecemiz hayır olsun, sonu da bayram olsun inşallah." diye konuştu.

        İftar programına, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Neslim Eski, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Berker Dongul, Marmaris Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve AK Parti İl Başkan Yardımcısı Ozan Balcı, İlçe Sağlık Müdürü Dr. İmran İnce, kurum amirleri, öksüz ve yetim çocuklar ile aileleri katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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