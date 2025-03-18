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        Fethiye Kaymakamı ile Belediye Başkanı'ndan 18 Mart mesajı

        Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş ile Belediye Başkanı Alim Karaca, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 14:17 Güncelleme: 18.03.2025 - 14:17
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        Fethiye Kaymakamı ile Belediye Başkanı'ndan 18 Mart mesajı
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        Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş ile Belediye Başkanı Alim Karaca, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaymakam Ertaş, mesajında, dünyada eşi benzeri görülmemiş çetin bir savaşa sahne olan, toprağın her zerresinin şehit kanı ile sulandığı, bir toplumun millete dönüştüğü Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

        Çanakkale Savaşı'nın milletin, vatanın bütünlüğü ve bağımsızlığı söz konusu olduğunda neleri başarabileceğinin en güzel örneği olduğunu vurgulayan Ertaş, mesajında şu ifadelere yer verdi:

        "Çanakkale destanı, ateşten günler yaşadığımız milli mücadele yılları için hem moral, hem ışık, hem de yeni kurulacak olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin önsözü olmuştur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum' sözüyle aziz şehitlerimizden aldığımız ilhamla, milletiyle topyekün canı ve kanı pahasına bizlere emanet ettiği bu kutsal vatanı, aynı şuur ve inançla, mukaddes emanetinizi daha yükseklere taşıma gayreti verirken, diğer yandan bizi millet yapan yüksek değerlerimizi daima canlı tutmaya ve yüceltmeye devam edeceğiz."

        Belediye Başkanı Alim Karaca ise mesajında, Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünün büyük bir gurur ve minnetle anıldığını belirtti.

        Çanakkale'nin yalnızca bir savaş adı değil, inancın, vatan sevgisinin ve bağımsızlık uğruna gösterilen eşsiz fedakarlığın da sembolü olduğuna işaret eden Karaca, mesajında şunları kaydetti:

        "Aziz milletimiz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, imkansız denilen bir zaferi kazanarak tüm dünyaya 'Çanakkale Geçilmez' gerçeğini kabul ettirmiştir. Bu zafer, vatan toprağı için canını feda eden şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin destanıdır. Onların gösterdiği cesaret ve fedakarlık, bizlere bağımsızlığın ve özgürlüğün ne denli kıymetli olduğunu bir kez daha hatırlatmaktadır. Bugün bizlere düşen görev, ecdadımızın bizlere emanet ettiği bu kutsal vatanı, birlik ve beraberlik içinde daha da ileriye taşımaktır. Çanakkale ruhunu yaşatarak, genç nesillere bu kahramanlık destanını aktarmak en büyük sorumluluğumuzdur."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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