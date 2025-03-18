Muğla'da "Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Töreni" düzenlendi

Muğla'da 1 şehit yakını ve 3 gaziye Devlet Övünç Madalyası verildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Salonu'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

Vali İdris Akbıyık, törende yaptığı konuşmada, Çanakkale'nin imanın, azmin ve vatan sevgisinin destanlaştığı yer olduğunu söyledi.

"Çanakkale geçilmez." sözünün bu toprakları kanlarıyla sulayan yüz binlerce kahramanın bıraktığı şanlı bir miras olduğunu belirten Akbıyık, "O gün Anafartalar'da, Conkbayırı'nda, Seddülbahir'de, Arıburnu'nda düşmana karşı göğsünü siper eden Mehmetçik, bugün de vatanın dört bir yanında bayrağımızın dalgalanması için canı pahasına mücadele etmektedir." dedi.

Akbıyık, milletin bugün bu topraklar üzerinde yüzyıllardır bağımsız ve hür yaşamasını, aziz şehitler ve gazilerin kahramanlığına borçlu olduğuna işaret etti.

Şehit ve gazilerin ülke için yaptığı fedakarlığı, ödedikleri bedelin büyüklüğünü ifade etmeye kelimelerin kifayetsiz kaldığını vurgulayan Akbıyık, şehit ve gazilerin bu topraklardaki şanlı tarihin ölümsüz ve en değerli sembolleri olduğunu dile getirdi.

- Sezer'in madalyasını 2 yaşındaki oğlu aldı

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2023'te bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Sezer'in madalyası, Vali Akbıyık tarafından 2 yaşındaki oğlu Mehmet Ali Sezer'e verdi. Törende, şehidin eşi Aleyna Sezer de duygu dolu anlar yaşadı.

Törende ayrıca gaziler Jandarma Uzman Çavuş Yasin Baykuş, Astsubay Üst Çavuş Olcay Akdeniz ve Jandarma Er Hasan Hüseyin Özkan'a madalya ve beratları verildi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat, AK Parti İl Başkanı Haluk Laçin, kurum müdürleri ile şehit ve gazi yakınları da törene katıldı.