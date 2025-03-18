Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla'da "Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Töreni" düzenlendi

        Muğla'da 1 şehit yakını ve 3 gaziye Devlet Övünç Madalyası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 15:54 Güncelleme: 18.03.2025 - 15:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla'da "Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Töreni" düzenlendi
        ABONE OL

        Muğla'da 1 şehit yakını ve 3 gaziye Devlet Övünç Madalyası verildi.

        Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Salonu'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

        Vali İdris Akbıyık, törende yaptığı konuşmada, Çanakkale'nin imanın, azmin ve vatan sevgisinin destanlaştığı yer olduğunu söyledi.

        "Çanakkale geçilmez." sözünün bu toprakları kanlarıyla sulayan yüz binlerce kahramanın bıraktığı şanlı bir miras olduğunu belirten Akbıyık, "O gün Anafartalar'da, Conkbayırı'nda, Seddülbahir'de, Arıburnu'nda düşmana karşı göğsünü siper eden Mehmetçik, bugün de vatanın dört bir yanında bayrağımızın dalgalanması için canı pahasına mücadele etmektedir." dedi.

        Akbıyık, milletin bugün bu topraklar üzerinde yüzyıllardır bağımsız ve hür yaşamasını, aziz şehitler ve gazilerin kahramanlığına borçlu olduğuna işaret etti.

        Şehit ve gazilerin ülke için yaptığı fedakarlığı, ödedikleri bedelin büyüklüğünü ifade etmeye kelimelerin kifayetsiz kaldığını vurgulayan Akbıyık, şehit ve gazilerin bu topraklardaki şanlı tarihin ölümsüz ve en değerli sembolleri olduğunu dile getirdi.

        - Sezer'in madalyasını 2 yaşındaki oğlu aldı

        Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2023'te bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Sezer'in madalyası, Vali Akbıyık tarafından 2 yaşındaki oğlu Mehmet Ali Sezer'e verdi. Törende, şehidin eşi Aleyna Sezer de duygu dolu anlar yaşadı.

        Törende ayrıca gaziler Jandarma Uzman Çavuş Yasin Baykuş, Astsubay Üst Çavuş Olcay Akdeniz ve Jandarma Er Hasan Hüseyin Özkan'a madalya ve beratları verildi.

        Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat, AK Parti İl Başkanı Haluk Laçin, kurum müdürleri ile şehit ve gazi yakınları da törene katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İsrail ateşkesi bozdu, Gazze'yi vurdu!
        İsrail ateşkesi bozdu, Gazze'yi vurdu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze diplomasisi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze diplomasisi
        Gazze'nin savaş dolu 1.5 yılı
        Gazze'nin savaş dolu 1.5 yılı
        Filistinliler yeniden göç etmeye başladı!
        Filistinliler yeniden göç etmeye başladı!
        Arda Güler'in maaşı ortaya çıktı!
        Arda Güler'in maaşı ortaya çıktı!
        "Hiçbir şey bilmiyorum, ilgilenmiyorum"
        "Hiçbir şey bilmiyorum, ilgilenmiyorum"
        İşte Kemerburgaz Tesisleri'nden görüntüler!
        İşte Kemerburgaz Tesisleri'nden görüntüler!
        14.kattan düşen Şeyma'nın ölümünde dikkat çeken mesaj!
        14.kattan düşen Şeyma'nın ölümünde dikkat çeken mesaj!
        Artos Dağı'nda mahsur kaldılar! Dağcılardan birinin ayağı kırıldı!
        Artos Dağı'nda mahsur kaldılar! Dağcılardan birinin ayağı kırıldı!
        Yıkım kararına 30 gün durdurma
        Yıkım kararına 30 gün durdurma
        Erzincanlı motor ustası doğal gaz borularından off-road aracı yaptı
        Erzincanlı motor ustası doğal gaz borularından off-road aracı yaptı
        5 dakikada 470 kilometrelik şarj
        5 dakikada 470 kilometrelik şarj
        Fed'in faiz kararı ne olur?
        Fed'in faiz kararı ne olur?
        Tanyeli'ye veda
        Tanyeli'ye veda
        3 Büyükler'de sakatlıklar can sıktı!
        3 Büyükler'de sakatlıklar can sıktı!
        İmamoğlu soruşturmasında üniversite kurucusu ifade verdi
        İmamoğlu soruşturmasında üniversite kurucusu ifade verdi
        Altında ne var?
        Altında ne var?
        Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yılı!
        Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yılı!
        18 Mart Çanakkale Zaferi kutlanıyor
        18 Mart Çanakkale Zaferi kutlanıyor

        Benzer Haberler

        Fethiye Kaymakamı ile Belediye Başkanı'ndan 18 Mart mesajı
        Fethiye Kaymakamı ile Belediye Başkanı'ndan 18 Mart mesajı
        Fethiye'de "Hoş Geldin Bebek" projesiyle 1800 aileye ulaşıldı
        Fethiye'de "Hoş Geldin Bebek" projesiyle 1800 aileye ulaşıldı
        Vali Akbıyık'tan, 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110....
        Vali Akbıyık'tan, 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110....
        18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü
        18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü
        Bodrum FK'yı yabancıları sırtladı
        Bodrum FK'yı yabancıları sırtladı
        Bodrum'da 6 adrese uyuşturucu baskını; 2 tutuklama
        Bodrum'da 6 adrese uyuşturucu baskını; 2 tutuklama