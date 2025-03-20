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        Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 21:55 Güncelleme: 20.03.2025 - 22:09
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        Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Ölüdeniz Mahallesi'nde N.G'nin evine operasyon düzenledi.

        Evdeki aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, N.G. gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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