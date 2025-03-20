Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Ölüdeniz Mahallesi'nde N.G'nin evine operasyon düzenledi.
Evdeki aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, N.G. gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.