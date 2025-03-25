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        Bodrum FK, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Sipay Bodrum FK, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 28 Mart Cuma günü sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 13:59 Güncelleme: 25.03.2025 - 13:59
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        Bodrum FK, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        Sipay Bodrum FK, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 28 Mart Cuma günü sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde teknik direktör Jose Morais yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda yeşil-beyazlı oyuncular, ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas ve taktik çalışması yaptı.

        Jose Morais, gazetecilere yaptığı açıklamada, her maça nasıl hazırlanıyorlarsa bu maça da öyle hazırlandıklarını söyledi.

        Ligdeki hedefleri için çalışmayı ve gelişmeyi sürdürmek istediklerini belirten Morais, "Şimdiye kadar oynadığımız takımlara göre farklı hedefi olan bir takımla mücadele edeceğiz. Fenerbahçe, kalitesi yüksek olan ve şampiyonluk hedefleyen bir takım. Çalışmalarımızı sürdürüp maçta ne olacağına bakacağız." diye konuştu.

        Çalışarak daha iyi bir takım haline geleceklerini kaydeden Morais, "Ne kadar iyi olursak maçlardaki problemleri o kadar çözebilir hale geleceğiz." ifadesini kullandı.

        Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho ile olan ilişkilerine değinen Portekizli teknik adam, "Mourinho ile çok yakın ilişkim var, bunu her zaman söylüyorum. Uzun yıllar birlikte çalıştık. O benim hayatımı ve profesyonel kariyerimi de değiştiren figürlerden biriydi. Bana vermiş olduğu şansla, onunla karşılaşmak beni her zaman mutlu ediyor. Ona karşı oynamak bana gurur verici etkenlerden biri." yorumunu yaptı.

        - "Çok mutluyuz ve umutluyuz"

        Sipay Bodrum FK Asbaşkanı Selahattin Polat ise takımın son 7 maçtır güzel bir seri yakaladığını ve başarılı şekilde ilerlediğini belirtti.

        Takımın motivasyonundan da memnun olduğunu dile getiren Polat, "Umarım bu seri aynı şekilde devam eder. Taraftarımızın desteğini her maçta alıyoruz ve onlar da bize çok güveniyorlar. Fenerbahçe maçı inşallah en iyi şekilde geçer ve bu maçta da puan alırız. Biz çok mutluyuz ve umutluyuz. Tahminime göre biz sezonu orta sıralarda bitiririz. Kırılganlık kalktı ve seri yakalamaya başladık inşallah böyle devam eder." değerlendirmesinde bulundu.

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