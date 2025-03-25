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        Muğla'da çeşitli suçlardan aranan 3 firari hükümlü yakalandı

        Muğla'da, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 3 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 22:58 Güncelleme: 25.03.2025 - 22:58
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        Muğla'da çeşitli suçlardan aranan 3 firari hükümlü yakalandı
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        Muğla'da, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 3 firari hükümlü yakalandı.

        Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince, kentte çeşitli suçlardan araması bulunan şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Ekiplerin yaptığı araştırmada, Muğla'da "uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan 19 yıl 9 ay hapis cezası ile aranan hükümlü ile aynı suçtan hakkında kesinleşmiş 13 yıl 11 ay hapis cezası bulunan hükümlünün adreslerini belirledi.

        Ekipler, Fethiye ilçesinde de "uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama" ile "Bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan 14 yıl hapis cezası bulunan hükümlünün yerini tespit etti.

        Operasyon düzenleyen ekipler, 3 firari hükümlüyü yakaladı.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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