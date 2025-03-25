Muğla'da çeşitli suçlardan aranan 3 firari hükümlü yakalandı
Muğla'da, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 3 firari hükümlü yakalandı.
Muğla'da, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 3 firari hükümlü yakalandı.
Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince, kentte çeşitli suçlardan araması bulunan şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.
Ekiplerin yaptığı araştırmada, Muğla'da "uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan 19 yıl 9 ay hapis cezası ile aranan hükümlü ile aynı suçtan hakkında kesinleşmiş 13 yıl 11 ay hapis cezası bulunan hükümlünün adreslerini belirledi.
Ekipler, Fethiye ilçesinde de "uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama" ile "Bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan 14 yıl hapis cezası bulunan hükümlünün yerini tespit etti.
Operasyon düzenleyen ekipler, 3 firari hükümlüyü yakaladı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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