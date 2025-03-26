Muğla'da eşini öldüren sanık yargılanıyor

Muğla'nın Ortaca ilçesinde boşanma aşamasında oldukları eşini öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi.

Fethiye 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Vedat G. ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Maktul Neşe G'nin annesi N.K, Vedat G'nin alkol alıp kızına şiddet uyguladığını öne sürdü.

N.K, sanığın evle ilgilenmediğini, kızının evin geçimi sağladığını ve çocuklara baktığını ifade etti.

Tanık olarak dinlenen B.C.E. ise maktul ile 2021-2022'de karşılaştığını ve aralarında gönül ilişkisi olduğunu dile getirdi.

Maktulün evli olduğunu kendisine söylemediğini iddia eden tanık, "Vedat daha sonra aramızdaki ilişkiyi öğrenmiş. Bu nedenle aramızda tartışma yaşandı ve bu adliyeye intikal etti. Neşe öldürüldüğü zaman ben cezaevindeydim." dedi.

Vedat G. ise alkol ya da uyuşturucu kullanmadığını, kayınvalidesinin kendisine sürekli iftira attığını öne sürdü.