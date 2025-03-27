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        Dalaman'da Meslek Yüksekokulu öğrencilerine "Psikolojik Dayanıklılık" eğitimi verildi

        Dalaman İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Dalaman Gençlik Merkezi işbirliğiyle,

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 18:02 Güncelleme: 27.03.2025 - 18:05
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        Dalaman'da Meslek Yüksekokulu öğrencilerine "Psikolojik Dayanıklılık" eğitimi verildi
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        Dalaman İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Dalaman Gençlik Merkezi işbirliğiyle,

        Dalaman Meslek Yüksekokulu öğrencilerine, "Psikolojik Dayanıklılık" konulu farkındalık ve bilinçlendirme eğitimi düzenlendi.

        Dijital dünyada genç olmak bilinçlendirme ve farkındalık faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen eğitimde, öğrencilerin stresle başa çıkma, duygusal dayanıklılığı artırma ve psikolojik sağlamlık konularında bilgi verildi.

        Eğitim programına Dalaman Kaymakamı Mesut Yakuta ve Dalaman İlçe Sağlık Müdürü Dr. Filiz Koçyiğit destek verirken, Gençlik Merkezi Müdürü Erhan Karakuş tarafından Dalaman Gençlik Merkezi’nin sunduğu imkanlar öğrencilere tanıtıldı ve merkez hakkında bilgilendirme yapıldı.

        Proğramda, Bağımlılıkla mücadele konusunda farkındalık oluşturulması amacıyla

        Dalaman Kaymakamlığı öncülüğünde Dalaman İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen "Özgür Adımlar, Sağlıklı Yarınlar" projesi de tanıtıldı.

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