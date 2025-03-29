Muğla Valisi Akbıyık'tan Ramazan Bayramı mesajı

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Akbıyık, mesajında, dargınların barıştığı, kardeşlik, dostluk, yardımlaşma ve dayanışma duygularıyla bir Ramazan Bayramı'na daha kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Huzur şehri Muğla’da Ramazan Bayramını, sevginin ve kardeşliğin en yüksek düzeyde hissedildiği, birlik ve beraberliği pekiştiren değerlerin her yönüyle yaşandığı günler olarak geçirme temennisinde bulunan Akbıyık, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bayram dolayısıyla yola çıkacak sürücülerimizin trafik kurallarına harfiyen uymalarını, hız sınırlarını aşmamalarını, emniyet kemerlerini mutlaka takmalarını, hem kendilerinin hem sevdiklerinin hem de başkalarının canını tehlikeye atacak adımlardan kaçınmalarını özellikleri istirham ediyoruz. Unutmayalım ki sevdiklerimize kavuşmanın en güzel yolu, güvenli bir şekilde onlara ulaşmaktır. Bu duygu ve düşüncelerle tüm Muğlalı hemşerilerimin, bayram tatillerini ilimizde geçiren misafirlerimizin ve mesai arkadaşlarımın Ramazan Bayramını en içten dileklerimle tebrik ediyorum."