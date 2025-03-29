Sakin kent Akyaka'da, jandarma ekipleri dronla denetim yaptı

Muğla'nın Ula ilçesindeki "sakin kent" Akyaka Mahallesi'nde jandarma ekipleri, Ramazan Bayramı dolayısıyla dronla denetim yaptı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, bayram dolayısıyla özellikle turistik merkezler Bodrum, Marmaris, Fethiye, Ortaca, Köyceğiz, Dalaman ve Ula'daki güzergahlarda uygulama ve yol kontrolü gerçekleştirdi.

Ekipler, uygulamada, emniyet kemeri denetimi yaptı. Sürücüleri emniyet kemeri takmaları ve hız yapmamaları konusunda uyaran ekipler, vatandaşların bayramını da kutladı.

Akyaka'daki giriş ile çıkış noktalarında trafik yoğunluğunu azaltmak ve yol kontrolünü sağlamak için çok sayıda jandarma trafik timi de görev yaptı.

Ekipler, bölgeye gelen araçları dronla izledi. Mahalle girişinde dronla alınan görüntüler motorize jandarma timlerine iletilerek kurallara uymayan 13 sürücüye cezai işlem uygulandı.