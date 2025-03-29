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        Sakin kent Akyaka'da, jandarma ekipleri dronla denetim yaptı

        Muğla'nın Ula ilçesindeki "sakin kent" Akyaka Mahallesi'nde jandarma ekipleri, Ramazan Bayramı dolayısıyla dronla denetim yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 18:20 Güncelleme: 29.03.2025 - 18:20
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        Sakin kent Akyaka'da, jandarma ekipleri dronla denetim yaptı
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        Muğla'nın Ula ilçesindeki "sakin kent" Akyaka Mahallesi'nde jandarma ekipleri, Ramazan Bayramı dolayısıyla dronla denetim yaptı.

        Muğla İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, bayram dolayısıyla özellikle turistik merkezler Bodrum, Marmaris, Fethiye, Ortaca, Köyceğiz, Dalaman ve Ula'daki güzergahlarda uygulama ve yol kontrolü gerçekleştirdi.

        Ekipler, uygulamada, emniyet kemeri denetimi yaptı. Sürücüleri emniyet kemeri takmaları ve hız yapmamaları konusunda uyaran ekipler, vatandaşların bayramını da kutladı.

        Akyaka'daki giriş ile çıkış noktalarında trafik yoğunluğunu azaltmak ve yol kontrolünü sağlamak için çok sayıda jandarma trafik timi de görev yaptı.

        Ekipler, bölgeye gelen araçları dronla izledi. Mahalle girişinde dronla alınan görüntüler motorize jandarma timlerine iletilerek kurallara uymayan 13 sürücüye cezai işlem uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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