Muğla'da ayağına ip dolanan alakarga kurtarıldı
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde ayağına ip dolanan alakarga, itfaiye ekibince kurtarıldı.
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde ayağına ip dolanan alakarga, itfaiye ekibince kurtarıldı.
Bağlıağaç Mahallesi'ndeki çam ağacının dalında, bir kuşun ayağına dolanan ip nedeniyle mahsur kaldığını fark edenler, itfaiyeden yardım istedi.
Bölgeye gelen itfaiye ekibi, yaralı olduğu ve ayağına dolanan ip nedeniyle ağaçta mahsur kaldığı anlaşılan alakargayı kurtardı.
Kuş daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.
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