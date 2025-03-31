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        Muğla'da ayağına ip dolanan alakarga kurtarıldı

        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde ayağına ip dolanan alakarga, itfaiye ekibince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2025 - 13:30 Güncelleme: 31.03.2025 - 13:30
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        Muğla'da ayağına ip dolanan alakarga kurtarıldı
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        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde ayağına ip dolanan alakarga, itfaiye ekibince kurtarıldı.

        Bağlıağaç Mahallesi'ndeki çam ağacının dalında, bir kuşun ayağına dolanan ip nedeniyle mahsur kaldığını fark edenler, itfaiyeden yardım istedi.

        Bölgeye gelen itfaiye ekibi, yaralı olduğu ve ayağına dolanan ip nedeniyle ağaçta mahsur kaldığı anlaşılan alakargayı kurtardı.

        Kuş daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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