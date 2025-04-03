Fethiye'de yaban domuzları kent merkezine indi

Domuzların rahat tavırlarını gören esnaf ile vatandaşlar ise cep telefonlarıyla hayvanları görüntüledi.

Ormanlık alandan şehrin en işlek noktalarından biri olan Cumhuriyet Mahallesi Çarşı Caddesi'ne inen yaban domuzları, araçların arasında dolaştı.

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