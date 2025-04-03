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        Fethiye'de yaban domuzları kent merkezine indi

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde aç kalan yaban domuzları şehir merkezine indi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2025 - 11:24 Güncelleme: 03.04.2025 - 11:24
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        Fethiye'de yaban domuzları kent merkezine indi
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde aç kalan yaban domuzları şehir merkezine indi.

        Ormanlık alandan şehrin en işlek noktalarından biri olan Cumhuriyet Mahallesi Çarşı Caddesi'ne inen yaban domuzları, araçların arasında dolaştı.

        Domuzların rahat tavırlarını gören esnaf ile vatandaşlar ise cep telefonlarıyla hayvanları görüntüledi.

        Yaklaşık 10 yaban domuzu, sokaklarda bir süre dolaştıktan sonra gözden kayboldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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