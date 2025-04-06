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        Bodrum'da düzenlenen 6. Acı Ot Festivali'nde yöresel lezzetler tanıtıldı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl 6'ncısı düzenlenen Acı Ot Festivali'nde yöresel lezzetlerin tanıtımı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2025 - 18:29 Güncelleme: 06.04.2025 - 19:02
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        Bodrum'da düzenlenen 6. Acı Ot Festivali'nde yöresel lezzetler tanıtıldı
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl 6'ncısı düzenlenen Acı Ot Festivali'nde yöresel lezzetlerin tanıtımı yapıldı.

        Muğla Valiliği, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Kaymakamlığı, Bodrum Belediyesi ve Ortakent Yahşi Yalılarını Geliştirme ve Mavi Bayrak Derneği (OYDER) işbirliğiyle düzenlenen ve Bodrum'un otlarını gelecek kuşaklara aktarmayı amaçlayan festivalde, yaklaşık 280 stantta yöresel ve el emeği ürünler yer aldı.

        Ortakent Köyiçi mevkisinde dün başlayan festivale, havanın yağışlı olmasına rağmen vatandaşlar ve turistler ilgi gösterdi.

        Yöresel sanatçıların konser verdiği festivalde, halk oyunları gösterileri de yer aldı. Ünlü şeflerin katılımıyla yemek workshopları, yöresel yemek yapımı ve mutfak kültürünü tanıtan etkinlikler gerçekleştirildi.

        Etkinlik boyunca Bodrum'un doğal otlarının da tanıtımı ve tadımları yapıldı.

        OYDER Başkanı Öncel Erkal, gazetecilere yaptığı açıklamada, havanın yağışlı olmasına rağmen festivale katılımın hiç eksilmemesinin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

        Festivali büyütmek için çalışmalarını sürdüreceklerini ifade eden Erkal, "Geçen yıl alanda 165 standımız olurken bu yıl sayı 280 civarına yükseldi. Burada 1,5 kilometrelik bir alana yayıldık. Bu sayıyı önümüzdeki yıl katlayarak artırmayı amaçlıyoruz. Bize destek veren tüm kurumlara teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        Erkal, Bodrum'da unutulmaya yüz tutmuş tatları, gelenek ve görenekleri unutturmayıp çocuklara ve gençlere göstermek istediklerini dile getirdi.

        Festival bugün sona erecek.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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