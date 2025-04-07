Bodrum'a "Star Legend" kruvaziyeriyle 241 yolcu geldi
Muğla'nın Bodrum ilçesine, "Star Legend" isimli kruvaziyerle 241 yolcu geldi.
Muğla'nın Bodrum ilçesine, "Star Legend" isimli kruvaziyerle 241 yolcu geldi.
Bahamalar bayraklı 143 metre uzunluğundaki yolcu gemisi, Bodrum Cruise Port İskelesi'ne yanaştırıldı.
Santorini Limanı'ndan sonra rotasını Bodrum'a çeviren gemide, çoğu ABD'li 241 yolcu ve 201 personel bulunduğu belirtildi.
Pasaport işlemlerinin ardından limandan ayrılan yolcular, tarihi ve turistik yerleri gezdi, çarşıda alışveriş yaptı.
İlçeyi günübirlik ziyaret eden geminin bir sonraki durağının Kuşadası Limanı olacağı bildirildi.
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