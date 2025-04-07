Muğla'da 12 yıl 9 ay 22 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmasında, "Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan 12 yıl 9 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 1 yıl 6 ay önce açık cezaevinden firar eden R.K'nin ilçede olduğu tespit edildi.

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