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        Bodrum'da 23 düzensiz göçmen yakalandı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde 23 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 20:37 Güncelleme: 07.04.2025 - 20:37
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        Bodrum'da 23 düzensiz göçmen yakalandı
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde 23 düzensiz göçmen yakalandı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçede görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-16) tarafından kara üzerinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye, sahil güvenlik botu ve Sahil Güvenlik Dalış Timi sevk edildi.

        Ekipler, 8'i çocuk 23 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Göçmen kaçakçısı olduğu iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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