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        Fethiye'de firari hükümlü yakalandı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde, hakkında 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 13:12 Güncelleme: 08.04.2025 - 13:12
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        Fethiye'de firari hükümlü yakalandı
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde, hakkında 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliğine bağlı yunus ekibi, Mustafa Kemal Bulvarı'nda şüphelendikleri kişiyi durdurmak istedi.

        Polisten kaçan şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı. Yapılan sorguda V.T'nin farklı suçlardan 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

        Gözaltına alınan hükümlü, emniyet ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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