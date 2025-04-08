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        Muğla'da kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Muğla'nın Ortaca ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonunda şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 15:43 Güncelleme: 08.04.2025 - 15:43
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        Muğla'da kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
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        Muğla'nın Ortaca ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonunda şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince kaçak ürünlerle ilgili çalışma başlatıldı.

        Ekipler tarafından belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 110 telefon kılıfı, 24 kulaklık, 13 şarj aleti, 31 elektronik cihaz ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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