Dalaman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sürücüleri henüz öğrenilemeyen, 34 KNH 700 plakalı otomobil ile 34 FJA 532 plakalı otomobil, Muğla-Fethiye kara yolu eski Dalaman Kavşağı'nda çarpıştı.

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