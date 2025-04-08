Dalaman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Muğla'nın Dalaman ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Muğla'nın Dalaman ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Sürücüleri henüz öğrenilemeyen, 34 KNH 700 plakalı otomobil ile 34 FJA 532 plakalı otomobil, Muğla-Fethiye kara yolu eski Dalaman Kavşağı'nda çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan kişi, sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.
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