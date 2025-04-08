Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla'da 2024'ün başından bu yana teknelerden 7 milyon litreyi aşkın atık su toplandı

        Muğla'da 2024'ün başından bu yana teknelerden 7 milyon 10 bin 802 litre atık su toplandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 16:59 Güncelleme: 08.04.2025 - 16:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla'da 2024'ün başından bu yana teknelerden 7 milyon litreyi aşkın atık su toplandı
        ABONE OL

        Muğla'da 2024'ün başından bu yana teknelerden 7 milyon 10 bin 802 litre atık su toplandığı bildirildi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, denizlerin daha temiz kalmasını sağlamak ve çevre kirliliğini azaltmak amacıyla 8 atık alım tekesinin görev yaptığı belirtildi.

        Teknelerin tüm aksamları yenilerek turizm sezonu boyunca görevlerini en verimli şekilde yerine getirecek hale getirildiği aktarılan açıklamada, "2024'ün başından bu yana yapılan atık toplama çalışmalarıyla teknelerden toplam 7 milyon 10 bin 802 litre pis su toplandı. 11 aylık dönemde 12 bin 139 tekneye atık toplama hizmeti verildi. Bu süreçte sadece pis su değil, diğer deniz atıkları da toplandı. Yine bu süreçte 5 bin 924 litre atık yağ, 13 bin 357 litre sintine suyu, 590 bin 295 kilogram katı atık toplandı." bilgisi paylaşıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Muğla'nın doğal güzellikleri ve temiz denizleriyle turizmin önemli merkezlerinden olduğunu vurguladı.

        Denizlerin temiz kalmasının, yalnızca ekosistem için değil turizm ve ekonomik sürdürülebilirlik açısından da kritik önem taşıdığına dikkati çeken Aras, "Belediye olarak masmavi denizlerimizin temiz kalması için çalışıyoruz. Sadece bugün için değil, gelecek nesiller için de denizlerimizi ve doğamızı koruyacağız." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        819 kişi hakkında kamu davası açıldı
        819 kişi hakkında kamu davası açıldı
        Trump'tan Çin'e yeni tarife mesajı
        Trump'tan Çin'e yeni tarife mesajı
        Hamile kadını ve bir kişiyi katletmişlerdi... Yerlikaya'dan açıklama!
        Hamile kadını ve bir kişiyi katletmişlerdi... Yerlikaya'dan açıklama!
        İsrail basını: Trump Netanyahu'yu küçük düşürdü
        İsrail basını: Trump Netanyahu'yu küçük düşürdü
        Kırmızı ışıkta kuryenin ölümüne neden olan sürücü tahliye edildi!
        Kırmızı ışıkta kuryenin ölümüne neden olan sürücü tahliye edildi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kadın öğretmenin erkek öğrencilere cinsel taciz davasında şaşırtan savunma!
        Kadın öğretmenin erkek öğrencilere cinsel taciz davasında şaşırtan savunma!
        Rusya-ABD görüşmeleri İstanbul'da yapılacak
        Rusya-ABD görüşmeleri İstanbul'da yapılacak
        Musk'ın Trump ile 'doğrudan' iletişime geçmeye çalıştığı iddiası
        Musk'ın Trump ile 'doğrudan' iletişime geçmeye çalıştığı iddiası
        Volkan Konak'ın şarkısını söylerken kalbi durdu
        Volkan Konak'ın şarkısını söylerken kalbi durdu
        Nisanda şubat soğuğu! Günler sürecek!
        Nisanda şubat soğuğu! Günler sürecek!
        Devlerin kasasından servet çıkacak!
        Devlerin kasasından servet çıkacak!
        İGDAŞ Genel Müdürü istifa etti
        İGDAŞ Genel Müdürü istifa etti
        Arda Güler'e dev kanca!
        Arda Güler'e dev kanca!
        MEB'den 'yaz tatili erkene çekilecek' iddialarına yanıt
        MEB'den 'yaz tatili erkene çekilecek' iddialarına yanıt
        Zarar 1.5 milyar lira
        Zarar 1.5 milyar lira
        Türkiye'de ikamet izniyle yaşayanların sayısı açıklandı!
        Türkiye'de ikamet izniyle yaşayanların sayısı açıklandı!
        Jurrasic Park gerçek mi oluyor? Nesli tükenen Ulu Kurt geri döndü!
        Jurrasic Park gerçek mi oluyor? Nesli tükenen Ulu Kurt geri döndü!
        Ezeli rakiplerin Perri savaşı!
        Ezeli rakiplerin Perri savaşı!
        Sokak yemeği kültürü nasıl ortaya çıktı?
        Sokak yemeği kültürü nasıl ortaya çıktı?

        Benzer Haberler

        Fethiye'de kadınlara balmumu eğitimi verildi
        Fethiye'de kadınlara balmumu eğitimi verildi
        Ormanda ateş yakan şüpheli tutuklandı
        Ormanda ateş yakan şüpheli tutuklandı
        Muğlaspor Başkanı Kıyanç: Gün, birlik olma ve buna inanma günü
        Muğlaspor Başkanı Kıyanç: Gün, birlik olma ve buna inanma günü
        Dalaman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Dalaman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Muğla'da kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Muğla'da kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Devrilip alev alan hafriyat kamyonunun şoförü öldü
        Devrilip alev alan hafriyat kamyonunun şoförü öldü