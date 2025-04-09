Muğla Valisi Akbıyık'tan Polis Haftası mesajı

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Türk Polis Teşkilatının 180'inci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Akbıyık, mesajında, Türk Polis Teşkilatı mensuplarının Polis Haftası'nı içtenlikle kutladığını belirtti.

Kahraman polislerin 180 yıldır milletin birliğine, kardeşliğine kast eden bölücü terör örgütlerinden organize suç örgütlerine, şehir eşkıyalarından zehir tacirlerine varıncaya kadar her türlü suç ve suçluyla büyük bir kararlılıkla mücadele ettiğini bildiren Akbıyık, teşkilatın yüksek vazife bilinci içerisinde gerektiğinde canı pahasına görevini yerine getirdiğini ifade etti.

Akbıyık, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Teknolojik gelişmeleri yakından takip eden, personelini sürekli eğitimlerle destekleyen Emniyet Teşkilatımız, vatandaşla kurduğu güçlü iletişim ağı sayesinde güvenlik hizmetlerinde etkinliğini her geçen gün arttırmaktadır. Bunun sonucunda toplumsal huzurun korunması, vatandaşla bütünleşen güvenlik anlayışının güçlendirilmesi ve suçun oluşmadan önce önlenmesine yönelik başarılı çalışmalar gerçekleştirmektedir. Türkiye'nin huzuru, Muğla'mızın huzuru için üstün hizmet şuuruyla görev yapan Emniyet Teşkilatımıza ve tüm güvenlik güçlerimize yürekten teşekkür ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle; görevleri başında şehit olan kahraman polislerimize Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum."