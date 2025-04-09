Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla Valisi Akbıyık'tan Polis Haftası mesajı

        Muğla Valisi İdris Akbıyık, Türk Polis Teşkilatının 180'inci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 12:49 Güncelleme: 09.04.2025 - 12:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla Valisi Akbıyık'tan Polis Haftası mesajı
        ABONE OL

        Muğla Valisi İdris Akbıyık, Türk Polis Teşkilatının 180'inci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Akbıyık, mesajında, Türk Polis Teşkilatı mensuplarının Polis Haftası'nı içtenlikle kutladığını belirtti.

        Kahraman polislerin 180 yıldır milletin birliğine, kardeşliğine kast eden bölücü terör örgütlerinden organize suç örgütlerine, şehir eşkıyalarından zehir tacirlerine varıncaya kadar her türlü suç ve suçluyla büyük bir kararlılıkla mücadele ettiğini bildiren Akbıyık, teşkilatın yüksek vazife bilinci içerisinde gerektiğinde canı pahasına görevini yerine getirdiğini ifade etti.

        Akbıyık, mesajında şu ifadelere yer verdi:

        "Teknolojik gelişmeleri yakından takip eden, personelini sürekli eğitimlerle destekleyen Emniyet Teşkilatımız, vatandaşla kurduğu güçlü iletişim ağı sayesinde güvenlik hizmetlerinde etkinliğini her geçen gün arttırmaktadır. Bunun sonucunda toplumsal huzurun korunması, vatandaşla bütünleşen güvenlik anlayışının güçlendirilmesi ve suçun oluşmadan önce önlenmesine yönelik başarılı çalışmalar gerçekleştirmektedir. Türkiye'nin huzuru, Muğla'mızın huzuru için üstün hizmet şuuruyla görev yapan Emniyet Teşkilatımıza ve tüm güvenlik güçlerimize yürekten teşekkür ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle; görevleri başında şehit olan kahraman polislerimize Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Süreci birçok ülkeye kıyasla daha kolay atlatacağız"
        "Süreci birçok ülkeye kıyasla daha kolay atlatacağız"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Minguzzi davası yarın başlıyor! Avukat Rezan Epözdemir: Mücadelemiz en ağır cezayı aldırmak!
        Minguzzi davası yarın başlıyor! Avukat Rezan Epözdemir: Mücadelemiz en ağır cezayı aldırmak!
        Bakan Bayraktar'dan 'elektriğe zam' açıklaması
        Bakan Bayraktar'dan 'elektriğe zam' açıklaması
        Trump 'büyük sıfırlama' için ekonomiyi mi çökertiyor?
        Trump 'büyük sıfırlama' için ekonomiyi mi çökertiyor?
        Şampiyonluk için parola belirlendi!
        Şampiyonluk için parola belirlendi!
        Kızının boynunu kırdı! Bileğini kesip 'intihar' dedi!
        Kızının boynunu kırdı! Bileğini kesip 'intihar' dedi!
        Cimbom önde olduğu yarışlarda geçilmiyor!
        Cimbom önde olduğu yarışlarda geçilmiyor!
        'Başka bir gezegendeymiş' gibi! Türk fotoğrafçı görüntüledi
        'Başka bir gezegendeymiş' gibi! Türk fotoğrafçı görüntüledi
        Eşini ve çocuklarını uyandırmak istemedi... Bir doktorun trajik sonu!
        Eşini ve çocuklarını uyandırmak istemedi... Bir doktorun trajik sonu!
        Elektrik faturalarına 'devlet desteği' mesajı
        Elektrik faturalarına 'devlet desteği' mesajı
        Bir efsanenin sonu
        Bir efsanenin sonu
        İngiltere'de Osimhen fırtınası!
        İngiltere'de Osimhen fırtınası!
        Çin ekonomik nükleer opsiyonu uygular mı?
        Çin ekonomik nükleer opsiyonu uygular mı?
        'Kız kaçırma' kavgası! Aileler silahlarını çekti! Ölü ve yaralılar var!
        'Kız kaçırma' kavgası! Aileler silahlarını çekti! Ölü ve yaralılar var!
        Köpeklerden kaçarken 4 metre yükseklikten düştü!
        Köpeklerden kaçarken 4 metre yükseklikten düştü!
        "İlişkimiz olmadı"
        "İlişkimiz olmadı"
        Fed'den acil faiz indirimi gelir mi?
        Fed'den acil faiz indirimi gelir mi?
        250 binden fazla satıcı e-ihracatçı olacak
        250 binden fazla satıcı e-ihracatçı olacak
        "AB ile Gümrük Birliği anlaşmamız nedeniyle ABD ile masaya oturmamız gerekiyor"
        "AB ile Gümrük Birliği anlaşmamız nedeniyle ABD ile masaya oturmamız gerekiyor"

        Benzer Haberler

        Datçalı öğrenci, Down Sendromlular Yıldız Erkek kategorisinde şampiyon oldu
        Datçalı öğrenci, Down Sendromlular Yıldız Erkek kategorisinde şampiyon oldu
        60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na doğru
        60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na doğru
        Rally Bodrum 5'inci kez start alıyor
        Rally Bodrum 5'inci kez start alıyor
        Erasmus+ kapsamında Alman öğretmen ve öğrenciler Fethiye'ye geldi
        Erasmus+ kapsamında Alman öğretmen ve öğrenciler Fethiye'ye geldi
        Bodrum FK, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Bodrum FK, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Fethiye'de kansere karşı farkındalık yaratmak için eğitim düzenlendi
        Fethiye'de kansere karşı farkındalık yaratmak için eğitim düzenlendi