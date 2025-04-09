Marmaris Belediye Başkanı Ünlü, bir yılını değerlendirdi

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, ilçede görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Ünlü, Marmaris Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından Siteler Mahallesi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen etkinlikte başkanlıktaki bir yılını değerlendirdi.

Bir yıl boyunca çalışmalarının yanı sıra devam eden projeleri hakkında bilgi veren Ünlü , "23 Nisan'da Kültür Evi açacağız. Güzel etkinlikle faaliyete geçireceğiz. Çocuklara yönelik parklarda eğlenceler düzenleyeceğiz. Yavaş yavaş Marmaris daha da hareketlenecek. Mali ve insan kaynağı olarak kendimizi toparlıyoruz. Marmaris'in önü çok açık. Doğru ve namuslu bir şekilde işinizi yaptığınız zaman sorunların altından kalkıyorsunuz. Marmaris'i en iyi şekilde temsil edip temiz ve dürüst bir şekilde bizden sonrakilere teslim edeceğiz." dedi.

Belediyenin bazı taşınmazlarının satışıyla ilgili de değerlendirmede bulunan Ünlü, şunları kaydetti:

"Kimse istemez malını satsın. Ancak bize bırakılan kötü tabloyu düzeltmeye çalışıyoruz. Mecburuz bazı adımları atmaya. Bize bırakılan fotoğraflardan daha büyük borçlar var. 700 milyon civarında borçla karşılaştık. Bazı menkulleri satışa çıkarttık. Keşke çıkartmak zorunda kalmasaydık. Biz simge alanları değil küçük konut ve arsaları satışa çıkarıyoruz. Bu tabloyu biz hazırlamadık. Bu tablo önümüze geldi. Her şeye rağmen personelimizin maaşını ödüyoruz. Küçük esnafımızın alacaklarını ödemeye çalışıyoruz. Alacakları olan esnaf da zorda. Onların ne suçu var. Bunların sebebi ben değilim. 2023 Aralık'taki borçları ödemeye çalışıyoruz şu an."