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        Bodrum'da "Okuldaki Çiftlik Projesi" kapsamında hasat yapıldı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde "Okuldaki Çiftlik Projesi" kapsamında serada yetiştirilen ürünlerin hasadı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 16:40 Güncelleme: 09.04.2025 - 16:58
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        Bodrum'da "Okuldaki Çiftlik Projesi" kapsamında hasat yapıldı
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde "Okuldaki Çiftlik Projesi" kapsamında serada yetiştirilen ürünlerin hasadı yapıldı.

        Bodrum Mahinur Cemal Uslu Ortaokulunda, "Mucize görmek istiyorsan bir tohum ek" sloganıyla geçen yıl hayata geçirilen proje kapsamında eğitim ve hasat etkinliği düzenlendi.

        İl ve İlçe Tarım ve Orman müdürlükleri ile Bodrum Milli Eğitim Müdürlüğünce okulun toplantı salonunda düzenlenen eğitim etkinliğinin ardından, okula kurulan yaklaşık 40 metrekarelik seradaki kışlık sebzeler hasat edildi.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Seyfettin Baydar, İlçe Müdürü Durmuş Çakır, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aslan Korkmaz ile okul yöneticileri ve öğrencilerin katıldığı etkinlikte, keyifli dakikalar yaşandı.

        Baydar, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen yıl 17 Nisan'da başlayan projeye öğrencilerin büyük ilgi gösterdiğini söyledi.

        Okul yönetimi başta olmak üzere öğrencilerin destekleriyle okul bahçesine 30 fidan dikildiğini, 40 metrekarelik sera ve organik yumurta için kümes kurulduğunu ifade eden Baydar, ağaçların ve seranın sulaması ile bakımını öğrencilerin yaptığını dile getirdi.

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        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

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