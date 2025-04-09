Muğla'da 30 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ve Milas ilçesi açıklarında 30 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçısı olduğu iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Milas ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenler olabileceği değerlendirilen ticari yat ve lastik bot olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları görevlendirildi.

Ekiplerce durdurulan ticari yat ve fiber karinalı lastik botta yapılan aramada, 4'ü çocuk 24 düzensiz göçmen ile 3 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Bodrum ilçesi açıklarında da içerisinde düzensiz göçmenler olabileceği değerlendirilen yelkenli tekne olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botları sevk edildi.

Yelkenli teknede tespit edilen 6 düzensiz göçmen ve 3 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Olayla bağlantılı olarak yapılan takip sonucunda karada da 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi daha gözaltına alındı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.