TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya Marmaris'teki "Sezona Merhaba" etkinliğinde konuştu:

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, "Turizmde müşteri sadakatinden söz etmek mümkün değil. Müşteri sadakatini fiyat ve kaliteyle sağlıyorsunuz. Kaliteden sadece otelleri kastetmiyoruz. Kalite, aslında bölgenin kalitesini de birlikte yanında getiren bir şey." dedi.

Bağlıkaya, Muğla'nın turistik ilçesi Marmaris'te bir otelde düzenlenen "Sezona Merhaba" etkinliğine katıldı.

Programda konuşan Bağlıkaya, turizmin Türkiye için öneminin farkında olunduğunu söyledi.

Stratejik sektör ilan edilmesinin turizmin ne kadar önemli olduğunu gösterdiğini belirten Bağlıkaya, "Turizmin cari açığa katkısı, cari açığı kapatacak miktarda döviz girdisinin sağlanması, aynı zamanda istihdama yüzde 9-9,5 katkısıyla gerçekten ülkemiz için çok önemli bir sektör." diye konuştu.

Bağlıkaya, turizm sektörünün önemli ayaklarından birinin Marmaris olduğunu vurgulayarak, "Ülkemize gelen turistlerin yüzde 80-85'i 5 şehri tercih ediyor. Bunlardan bir tanesi de Muğla. Muğla'nın da en önemli yerlerinden birisi Marmaris. Dolayısıyla Marmaris de çok önemli bir nokta." değerlendirmesinde bulundu.

Sezona hazırlık açısından bakıldığında Türkiye'nin satış stratejisi ve satış kabiliyetinin fiyat ve kalite dengesinden kaynaklandığını anlatan Bağlıkaya, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bizimle rekabet eden ülkeler, bizden birazcık daha ucuza satıyorsalar müşteri hemen o tarafa gidiyor. Dolayısıyla turizmde müşteri sadakatinden söz etmek mümkün değil. Müşteri sadakatini fiyat ve kaliteyle sağlıyorsunuz. Kaliteden sadece otelleri kastetmiyoruz. Kalite, aslında bölgenin kalitesini de yanında getiren bir şey. Sadece otelin içi değil geldiğiniz bölgenin kalitesi de son derece önemli. Dolayısıyla yerel yönetimlere, yerel yöneticilere çok şey düşüyor yani otellerin içinin çok güzel olması yeterli değil." Bağlıkaya, yerel yönetimler düzgün çalışmadığında bölgenin fiyat skalasında düşüşler olduğunu dile getirdi. - "Misafirlerimize en güzel tatili yaptırmak için çalışıyoruz" Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya da Marmaris'in dünyada sempatiyle anılan, huzurun ve mutluluğun kaynağı haline gelen kentlerden biri olduğunu söyledi.