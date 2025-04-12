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        Türkiye Gençler 7'li Ragbi Şampiyonası, Ortaca'da yapıldı

        Muğla'nın Ortaca ilçesinde Türkiye Okul Sporları Federasyonu 2024-2025 faaliyet programında yer alan Türkiye Gençler 7'li Ragbi Şampiyonası gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 17:23 Güncelleme: 12.04.2025 - 17:37
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        Türkiye Gençler 7'li Ragbi Şampiyonası, Ortaca'da yapıldı
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        Muğla'nın Ortaca ilçesinde Türkiye Okul Sporları Federasyonu 2024-2025 faaliyet programında yer alan Türkiye Gençler 7'li Ragbi Şampiyonası gerçekleştirildi.

        Ortaca Ahmet Ateş Stadı'nda yapılan şampiyonaya, kızlar ve erkekler kategorisinde 32 takım ilk 4'e girebilmek için mücadele etti.

        Erkeklerde, final maçında Trabzon Saffet Çebi MTAL ile Muğla Gülşen Gökçe Spor Lisesi karşılaştı.

        Rakibini 36-0 yenen Trabzon Saffet Çebi MTAL birinci, Muğla Fethiye Gülşen Gökçe Spor Lisesi ikinci oldu. Rakibini 26-0 yenen Antalya Spor Lisesi üçüncü, Trabzon Arsin Anadolu Lisesi dördüncü sırada yer aldı.

        Kızlarda ise, final maçında Kocaeli Hayrettin Gürsoy Spor Lisesi ile Antalya Spor Lisesi karşılaştı. Rakibini 24-0 yenen Kocaeli Hayrettin Gürsoy Spor Lisesi birinciliği, Antalya Spor Lisesi de ikinciliği elde etti.

        Rakibini 46-0 yenen Konya Spor Lisesi üçüncü, Ankara Dedekorkut Anadolu Lisesi dördüncü oldu.

        Dereceye giren sporcuların ödüllerini Ortaca Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Murat Sözgen, Türkiye Ragbi Federasyonu Başhakemi Emin Erden, federasyon temsilcileri ve takım antrenörleri verdi.

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