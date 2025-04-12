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        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 20:04 Güncelleme: 12.04.2025 - 20:20
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:GreyBeton Bodrum

        Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Deniz Caner Özaral, Hüseyin Aylak

        Sipay Bodrum FK: Sousa, Celustka, Ajeti, Ali Aytemur, Cenk Şen, Seferi, Taylan Antalyalı, Fredy, Bardhi, Okita, Puscas

        Onvo Antalyaspor: Kenan Piric, Thalisson, Amar, Soner Dikmen, Erdal Rakip, Larsson, Güray Vural, Kaluzinski, Van de Streek, Mert Yılmaz, Samudio

        Sarı kartlar: Dk. 19 Erdal Rakip, Dk. 29 Larsson (Onvo Antalyaspor)

        MUĞLA

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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