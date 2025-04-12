Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:GreyBeton Bodrum
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Deniz Caner Özaral, Hüseyin Aylak
Sipay Bodrum FK: Sousa, Celustka, Ajeti, Ali Aytemur, Cenk Şen, Seferi, Taylan Antalyalı, Fredy, Bardhi, Okita, Puscas
Onvo Antalyaspor: Kenan Piric, Thalisson, Amar, Soner Dikmen, Erdal Rakip, Larsson, Güray Vural, Kaluzinski, Van de Streek, Mert Yılmaz, Samudio
Sarı kartlar: Dk. 19 Erdal Rakip, Dk. 29 Larsson (Onvo Antalyaspor)
MUĞLA
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