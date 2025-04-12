Bodrum'da 4 metre derinliğindeki beton büze düşen kişi kurtarıldı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde 4 metre derinliğindeki beton büzün içine düşen kişi itfaiye ekibince kurtarıldı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde 4 metre derinliğindeki beton büzün içine düşen kişi itfaiye ekibince kurtarıldı.
Yalıçiftlik Mahallesi'ndeki beton büze bir kişinin düştüğünü fark edenler itfaiyeden yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, halat yardımıyla büze indi.
Yaralı kişi bulunduğu yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
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