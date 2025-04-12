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        Bodrum'da 4 metre derinliğindeki beton büze düşen kişi kurtarıldı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde 4 metre derinliğindeki beton büzün içine düşen kişi itfaiye ekibince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 21:08 Güncelleme: 12.04.2025 - 21:19
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        Bodrum'da 4 metre derinliğindeki beton büze düşen kişi kurtarıldı
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde 4 metre derinliğindeki beton büzün içine düşen kişi itfaiye ekibince kurtarıldı.

        Yalıçiftlik Mahallesi'ndeki beton büze bir kişinin düştüğünü fark edenler itfaiyeden yardım istedi.

        İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, halat yardımıyla büze indi.

        Yaralı kişi bulunduğu yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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