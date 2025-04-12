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        Sipay Bodrum FK-Onvo Antalyaspor maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Onvo Antalyaspor ile 0-0 berabere kalan Sipay Bodrum FK'nin teknik direktörü Jose Morais, "Bugün takım olarak istediğimiz 3 puanı alamadık ama oyuncularım maçı kazanmak için sürekli gol arayışı içerisindeydi." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 22:37 Güncelleme: 12.04.2025 - 22:37
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        Sipay Bodrum FK-Onvo Antalyaspor maçının ardından
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        Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Onvo Antalyaspor ile 0-0 berabere kalan Sipay Bodrum FK'nin teknik direktörü Jose Morais, "Bugün takım olarak istediğimiz 3 puanı alamadık ama oyuncularım maçı kazanmak için sürekli gol arayışı içerisindeydi." dedi.

        Grey Beton Bodrum Stadyumu'ndaki müsabakanın ardından basın toplantısında konuşan Morais, mücadeleye iyi başladıklarını belirterek, "Özellikle maçın başında yaşanan bir iki pozisyonda bitiricilik noktasında daha iyi olsaydık belki bir gol çıkarabilirdik." dedi.

        Yaşanan hava değişiminin oyunu oldukça etkilediğini vurgulayan Morais, "Özellikle ilk 25 dakika oyunu kontrol ettikten sonra rüzgar ve yağmurla birlikte Antalya’nın da lehine olduğu için oyunun kontrolünü kaybetmeye başladık. Bir duran top sonrası Antalyaspor üst üste iki pozisyon buldu. İlk yarıda da maalesef gol bulmayı başaramadık." diye konuştu.

        Havanın düzelmesiyle ikinci yarıda golü aramaya devam ettiklerini kaydeden Morais, buldukları golün ofsayt kararıyla geçersiz sayıldığını anlattı.

        İki takımın da 3 puan için mücadele ettiğini aktaran Morais, "Bu açıdan ortada bir maçtı. Bugün takım olarak istediğimiz 3 puanı alamadık ama oyuncularım maçı kazanmak için sürekli gol arayışı içerisindeydi. Maçı kazanmak için denedik. Günün sonunda kabullenmemiz gereken ortada 1 puan var ama oyuncularımın genel performansından memnunum." ifadelerini kullandı.

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