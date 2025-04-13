Fethiye'de 14. Dastar ve Kuzugöbeği Mantar Festivali sona erdi
Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen 14. Dastar ve Kuzugöbeği Mantar Festivali sona erdi.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen 14. Dastar ve Kuzugöbeği Mantar Festivali sona erdi.
Fethiye Belediyesi ile Yeşilüzümlü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi işbirliğinde Yeşilüzümlü Mahallesi'nde yapılan festivalin son gününde, Ayna grubu konser verdi.
Eski ve yeni albümlerinden şarkılar seslendiren, yaklaşık 2 saat sahnede kalan grup, hayranlarından yoğun ilgi gördü.
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, festivale renk katan Ayna grubuna teşekkür etti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.