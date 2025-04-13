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        Fethiye'de 14. Dastar ve Kuzugöbeği Mantar Festivali sona erdi

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen 14. Dastar ve Kuzugöbeği Mantar Festivali sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2025 - 21:43 Güncelleme: 13.04.2025 - 21:50
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        Fethiye'de 14. Dastar ve Kuzugöbeği Mantar Festivali sona erdi
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen 14. Dastar ve Kuzugöbeği Mantar Festivali sona erdi.

        Fethiye Belediyesi ile Yeşilüzümlü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi işbirliğinde Yeşilüzümlü Mahallesi'nde yapılan festivalin son gününde, Ayna grubu konser verdi.

        Eski ve yeni albümlerinden şarkılar seslendiren, yaklaşık 2 saat sahnede kalan grup, hayranlarından yoğun ilgi gördü.

        Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, festivale renk katan Ayna grubuna teşekkür etti.

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