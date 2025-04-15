Bodrum'da bir sitenin kaçak iskelesi ekiplerce yıkıldı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir site tarafından deniz kenarına kaçak olarak yapılan iskele ekiplerce yıkıldı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir site tarafından deniz kenarına kaçak olarak yapılan iskele ekiplerce yıkıldı.
Bodrum Kaymakamlığı Milli Emlak Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bitez Mahallesi'nde bir site tarafından deniz kenarına kaçak iskele yapıldığı ihbarı üzerine çalışma yürütüldü.
Kaçak iskele, Milli Emlak Müdürlüğü ve Bodrum Belediyesi ekiplerince yıkıldı.
Siteye yaklaşık 3 milyon lira idari para cezası kesildiği öğrenildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.