Fethiye'de "İklim ve Teknoloji Gençlik Zirvesi" yapıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde "İklim ve Teknoloji Gençlik Zirvesi" gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Genç Ar-Ge Programı kapsamında, Şehit Sümer Deniz Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonunda düzenlenen zirveye, ilçedeki çeşitli liselerden öğrenciler ve öğretmenlerin yanı sıra eğitim yöneticileri katıldı.

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Erdinç Kaya, zirvenin açılışında etkinliğin gençlik, teknoloji ve sürdürülebilirlik açısından taşıdığı önemi anlattı.

Birleşmiş Milletler Küresel Okullar Programı (UN Global Schools Program) Sorumlusu Seda Erten ile Genç Ar-Ge İlçe Koordinatörü Osman Mertcan'ın koordinatörlüğünde, etkinlik boyunca öğrencilerin aktif katılım sağladığı birçok panel, forum ve atölye gerçekleştirildi.

Programda, Prof. Dr. Füsun Özerdem tarafından, "İklim İçin Uyanış" başlıklı interaktif açılış sunumu yapıldı.

Seda Erten tarafından yürütülen "İklimi Kodlayan Sayılar" atölyesinde öğrenciler, iklim verileriyle matematiksel modeller kurarak algoritmalar geliştirdi.